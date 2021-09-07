Политика

09:53 07.09.2021

Стефанчук призвал Раду до конца года принять антикоррупционную стратегию

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Стефанчук призвал Раду до конца года принять антикоррупционную стратегию

Принять антикоррупционную стратегию еще до конца текущего 2021 года призвал депутатов первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Нужно приложить все усилия, чтобы, по крайней мере, до конца года Украина получила антикоррупционную стратегию, о которой мы длительное время говорим. Надеюсь, что до конца года мы сможем принять этот документ, а возможно и раньше, но это будет зависеть от того, сколько поправок внесено к нему", - сказал он на заседании согласительного совета во вторник.

Стефанчук подчеркнул, что вопрос борьбы с коррупцией является краеугольным вопросом, касающимся Украины, который всегда обсуждается на всех международных площадках.

Теги: #стефанчук #рада #антикоррупционная_стратегия
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Интерфакс-Украина
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