"Слуга народа" не будет выдвигать кандидатуру на выборах мэра Харькова - Арахамия

Политическая партия "Слуга народа" не будет выдвигать кандидатуру на выборах мэра Харькова, заявил глава одноименной фракции Давид Арахамия.

"Я общался с харьковчанами, то пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник вечером.

При этом председатель партии Александр Корниенко допустил, что депутаты от политсилы могут самовыдвигаться.