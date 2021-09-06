Политика

21:37 06.09.2021

"Слуга народа" не будет выдвигать кандидатуру на выборах мэра Харькова - Арахамия

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"Слуга народа" не будет выдвигать кандидатуру на выборах мэра Харькова - Арахамия

Политическая партия "Слуга народа" не будет выдвигать кандидатуру на выборах мэра Харькова, заявил глава одноименной фракции Давид Арахамия.

"Я общался с харьковчанами, то пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник вечером.

При этом председатель партии Александр Корниенко допустил, что депутаты от политсилы могут самовыдвигаться.

 

Теги: #мэр #слуга_народа #харьков
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