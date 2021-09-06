Политика

21:30 06.09.2021

Арахамия о ДТП с вероятным участием Трухина: Пускай это будет полностью объективное расследование

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Арахамия о ДТП с вероятным участием Трухина: Пускай это будет полностью объективное расследование

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что любые комментарии со стороны фракции относительно ДТП с вероятным участием народного депутата Александра Трухина могут быть расценены как попытка его защитить или же "создать прессинг" и настаивает на проведении объективного расследования.

"Что касается его (Трухина) вероятного участия в ДТП: потенциально есть свидетели, которые говорят, что это он был, другие - что не был. Поэтому, учитывая такие свидетельства, дело было передано с МВД в ГБР... Когда будут все экспертизы, то мы сможем увидеть, что произошло, кто виновен, потому что сейчас любая наша реакция может быть воспринята как попытка или защищать господина Трухина, или наоборот - нападать, делать какой-то прессинг, насильство. Мы не хотим принципиально никакого влияния на следственный процесс, пускай это будет полностью объективное расследование", - заявил Арахамия на брифинге в понедельник вечером.

Кроме того, он отметил, что "у господина Трухина есть сейчас одно дело, большое, с семьёй связанное, поэтому он не даёт никаких комментариев, даже внутренних".

Ранее сообщалось, ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.

31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.

 

Теги: #дтп #слуга_народа #трухин
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