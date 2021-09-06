Политика

21:21 06.09.2021

В "Слуге  народа" намерены решить проблему "поправочного спама" к законопроектам

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В "Слуге  народа" намерены решить проблему "поправочного спама" к законопроектам

Во фракции "Слуга народа" обещают активнее бороться с поправочным спамом и усовершенствовать процедуру регистрации проектов постановлений, блокирующих подписание принятых законов.

"Парламент должен более интенсивно работать. Мы, как монобольшинство,  для этого  будем сейчас предпринимать активные действия", - сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам Корниенко решить данный вопрос поможет законопроект, который усовершенствует процедуру прохождения документов.

"Мы попробуем на этой неделе пройти комитет по усовершенствованию спецпроцедуры", сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что речь идёт о его с Арахамией инициативе  об усложнении регистрации, так называемых,  "блокирующих постановлений".

Как отметил  глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия  для борьбы с поправочным спамом также есть "разнообразные  юридические процедуры, которые позволены законодательством".

 

Теги: #слуга_народа #спам #парламент
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