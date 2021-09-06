В "Слуге народа" намерены решить проблему "поправочного спама" к законопроектам

Во фракции "Слуга народа" обещают активнее бороться с поправочным спамом и усовершенствовать процедуру регистрации проектов постановлений, блокирующих подписание принятых законов.

"Парламент должен более интенсивно работать. Мы, как монобольшинство, для этого будем сейчас предпринимать активные действия", - сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам Корниенко решить данный вопрос поможет законопроект, который усовершенствует процедуру прохождения документов.

"Мы попробуем на этой неделе пройти комитет по усовершенствованию спецпроцедуры", сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что речь идёт о его с Арахамией инициативе об усложнении регистрации, так называемых, "блокирующих постановлений".

Как отметил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия для борьбы с поправочным спамом также есть "разнообразные юридические процедуры, которые позволены законодательством".