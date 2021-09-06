Рада может рассмотреть обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО в ближайший четверг - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит преград для рассмотрения обращения Верховной Рады к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО на внеочередном заседании парламента в ближайший четверг.

"Я думаю, что состоится, если спикер назначит", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник в Киеве.

Он напомнил, что внеочередное заседание для принятия обращения Рады к конгрессу США инициировал народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), однако накануне рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США решили его рассмотрение отложить.

"Я лично попросил его (Гончаренко - ИФ) отложить этот вопрос до следующего сезона, потому что не понятно было, какие могут быть результаты нашего визита в США. Сейчас сезон уже наступил и я не вижу преград, чтобы это не сделать", - подчеркнул Арахамия.

Как сообщалось, в парламенте зарегистрирован проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№ 5380).