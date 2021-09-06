В "Голосе" считают Разумкова эффективным спикером

Руководитель политической партии "Голос", народный депутат Кира Рудик считает председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова эффективным спикером и рассчитывает на то, что его отставки не произойдёт.

"Мне кажется, сегодня это возможно, но надеюсь, что такого изменения не произойдет. И пока голосов не хватает. Такой вывод можно сделать по информации, которую мы слышим в кулуарах", – сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос о том, является ли Разумков эффективным спикером, Рудик ответила: "Да".

"Несмотря на то, что Кабмин максимально подчиняется Офису президента, Верховная Рада благодаря ее руководителю работает, скажем так, по правилам. Это очень важно, что в парламентско-президентской республике, в которой есть монобольшинство, сохраняются и все права оппозиции, а у парламента как у структуры – возможность работать на выполнение задач, ради которых нас выбрали", – объяснила парламентарий.