Политика

17:19 04.09.2021

Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и пенсионерам

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Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и пенсионерам

Деньги, полученные от Международного валютного фонда (МВФ) в качестве помощи во время пандемии должны быть направлены на социальную защиту граждан - в первую очередь военных и пенсионеров, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Средства, которые мы получили сейчас $2,7 миллиарда от МВФ - это не поддержка Украины в связи с выполнением каких-то программ, это подарок. Подарок всему миру в виде 600 млрд для того, чтобы облегчить выход из кризиса. Куда направить эти деньги? Мы изучили опыт нескольких стран Европы, в том числе Польши. Мы в понедельник выходим с инициативой, которая называется "Тринадцатая пенсия", - приводит слова Порошенко во время выступления на форуме "От фундамента государственности до Украины будущего" в Харькове.

Он подчеркнул, что "13-я пенсия – тем пенсионерам Украины, которым вопреки закону не индексировались пенсии в связи с ростом цен".

"Пенсионеров сделали беднее. Поэтому все, у кого пенсия ниже средней, должны в ноябре получить тринадцатую пенсию", - пояснил Порошенко.

Вторым направлением лидер партии назвал армию.

"В 2018 году, когда мы завершали программу повышения денежного обеспечения военнослужащих, средняя заработная плата военнослужащих в зоне операции Объединенных сил на 60% была большая средней заработной платы в стране. Сейчас - на 27% меньше", - сказал Порошенко.

Так, он призвал немедленно "за счет этих средств повысить уровень денежного обеспечения украинских военнослужащих".

Порошенко также отметил, что в ВСУ пока что есть значительные задержки с выплатой денежного обеспечения. Лидер "Европейской солидарности" обратился к властям с требованием немедленно погасить эти долги перед защитниками Украины.

Теги: #коронавирус #порошенко #маф
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