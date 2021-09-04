Политика

15:20 04.09.2021

Зеленский о новых задержаниях крымских татар: так РФ реагирует на начало работы "Крымской платформы", все задержанные должны быть освобождены

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Президент Украины Владимир Зеленский связывает новую волную задержаний крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму с началом работы "Крымской платформы".

"Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя главы Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы "Крымской платформы". Все задержанные должны быть освобождены!", - написал Зеленский в Twitter в субботу.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич сообщил, что в Крыму у первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в связи с обысками и незаконным задержанием силовиками РФ первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

Позже Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов временно оккупированного Крыма 3 и 4 сентября.

 

Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1434124052768120832

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Интерфакс-Украина
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