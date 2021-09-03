Политика

11:23 03.09.2021

Зеленский пожелал Беларуси стать свободной и демократической, как Украина

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил пожелание Беларуси стать свободной и демократической страной, как Украина, а белорусам выжить.

"Я желаю вам (Беларуси – ИФ) результата, того самого, который получила Украина – она вольная, демократическая и очень свободная. Я вам этого желаю – выжить. И это будет ваш народ, ваша вера, ваш язык, ваша жизнь, искусство – сильнее, чем любое правительство. А правительств вечных не бывает. Пусть живет Беларусь", - сказал Зеленский, общаясь со студентами Стэнфордского университета.

Так президент ответил на вопрос, что он может посоветовать белорусам в условиях сложившейся в Беларуси политической обстановки, при этом добавив, что "не желает Беларуси пройти тот тяжелый путь в борьбе за свободу, который прошла Украина".

"Мы понимаем, что происходит у вас, мы точно так же понимаем, что так же происходило и у нас. Но этот путь – я не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, которые потеряли свои жизни за борьбу за свободу своего народа, за свободу своей прекрасной страны", - отметил Зеленский.

 

Теги: #сша #зеленский #визит #беларусь
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