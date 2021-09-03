Политика

10:53 03.09.2021

Франция выступает за урегулирование в Приднестровье в рамках территориальной целостности Молдовы - глава МИД Ле Дриан

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 Министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказался за справедливое урегулирование приднестровского конфликта в рамках территориальной целостности Молдовы, а также поддержал евроинтеграционный курс Кишинева.

"Франция поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Молдовы. Мы поддерживаем усилия в формате переговоров "5+2", чтобы найти устойчивое, справедливое решение в приднестровском конфликте", - сказал Ле Дриан в четверг на совместной пресс-конференции в Кишиневе с молдавским коллегой Нику Попеску.

Он также отметил, что Франция заинтересована в развитии бизнес-среды в Молдове, языковых и культурных связей, преподавания французского языка в Молдове.

"В этот период международной турбулентности, когда афганский кризис находится в центре внимания, хорошие новости необходимо приветствовать. И я приехал в Кишинев, чтобы сказать, что Франция, все 27 членов ЕС рады видеть Молдову, ориентированную на ЕС и стоящую на пути демократических реформ", - сказал Ле Дриан.

"Хотя Евросоюз все больше вовлекается в международные отношения, заключая партнерства со странами от Африки до Тихого океана, это не значит, что он отвернется от своих ближайших партнеров, каким является Молдова. Мы знаем, что от вашей стабильности, возможности принимать самостоятельные решения, прогресса в области демократии зависит и баланс в Европе", - добавил он.

Глава МИД Франции стал первым министром иностранных дел, который посетил Молдову после утверждения нового правительства республики.

Теги: #приднестровье #молдова #франция
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