Политика

09:32 03.09.2021

Зеленский: гражданское общество в Украине настолько сильное, не допустит установления авторитарного режима

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Зеленский: гражданское общество в Украине настолько сильное, не допустит установления авторитарного режима

Сильное и демократичное гражданское общество, существующее в Украине, делает невозможным установление авторитарного режима, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в рамках визита в США.

Как сообщает пресс-служба президента, в ответ на вопрос, не боится ли он, убив "дракона", стать "драконом", Зеленский сказал, что появления такого "дракона" украинское общество не допустит.

"Что касается "убить дракона", то я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России. - ред.) ситуация сложнее, но это - внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что ни хотел, кто бы себе что ни придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут", - уверен президент.

Он также отметил, что украинцы и русские имеют общие периоды истории и общие победы, однако государственная политика России кардинально отличается от политики Украины и "направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать".

"Мы читали сигналы Российской Федерации - якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали. Мы-то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали", - подчеркнул президент.

Теги: #сша #зеленский #визит
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