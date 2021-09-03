Политика

09:16 03.09.2021

Китай является основным партнером Афганистана при нынешнем руководстве - представитель движения "Талибан"

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Китай является основным партнером Афганистана при нынешнем руководстве - представитель движения "Талибан"

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" рассматривает Китай в качестве основного международного партнера, заявил представитель движения Забиулла Муджахид.

"Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее", - сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Муджахид высоко отозвался о реализуемой Пекином программе "Один пояс, один путь", отметив, что она "послужит возрождению древнего Шелкового пути".

Он также выразил надежду, что Китай будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана.

"Кроме того, у нас есть богатые медные рудники, которые, благодаря китайцам, могут быть возвращены в производство и модернизированы", - сказал представитель талибов.

Он подчеркнул: "Китай представляет собой наш пропуск на рынки всего мира".

Накануне МИД КНР сообщил, что помощник министра иностранных дел Китая У Цзянхао поговорил по телефону с заместителем директора Политического офиса афганского движения "Талибан" в Катаре Абдулой Саламом Ханафи.

У Цзянхао сказал, что ситуация в Афганистане претерпела фундаментальные изменения, и "судьба будущего Афганистана снова в руках афганского народа".

Китайский дипломат отметил, что Пекин всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и проводил дружественную политику в отношении всего афганского народа. Он выразил надежду, что Афганистан "как можно скорее достигнет мира и стабильности, восстановит прекрасную страну".

Ханафи, как отмечается в сообщении МИД, сказал, что "Китай является надежным другом Афганистана".

"Афганское движение "Талибан" готово сохранять приверженность развитию дружественных отношений между Афганистаном и Китаем и никогда не позволит какой-либо силе использовать афганскую территорию для угрозы интересам Китая, а также примет эффективные меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и персонала в Афганистане", - подчеркнул он.

Ханафи сказал, что афганские власти поддерживают и готовы сотрудничать в рамах китайской программы "Один пояс, один путь", которая "способствует развитию и процветанию Афганистана и региона".

Теги: #талибан #афганистан #китай
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