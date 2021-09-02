Политика

13:50 02.09.2021

Кремль и Офис президента Украины не готовят саммит, до конца года он вряд ли возможен – Песков

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Кремль и Офис президента Украины не готовят саммит, до конца года он вряд ли возможен – Песков

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в этом году вряд ли возможна, по линии администраций лидеров стороны далеки от согласования повестки этих переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента - офис президента Украины и администрация президента России, - пока (стороны) далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи", - сказал Песков в интервью "Известиям" в четверг.

Он выразил сомнение в том, что такая встреча возможна в этом году.

"Я не думаю", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что общение на высшем уровне должно быть хорошо подготовлено и преследовать определённые цели.

"В плане подготовки пока имеются существенные проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждать", - сказал Песков.

Он напомнил, что Зеленский настаивает на необходимости обсуждения темы Крыма. "Президент Путин не то что не готов (эту тему обсуждать), там нет субстанции для обсуждения", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Теги: #песков #офис_президента #кремль
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