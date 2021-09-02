Политика

10:19 02.09.2021

Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины – Кулеба

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Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины – Кулеба

Украина и США примут новую Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины на заседании обновленной Комиссии по стратегическому партнерству, которое состоится этой осенью, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Уже этой осенью я и государственный секретарь Блинкен проведем заседание обновленной Комиссии по стратегическому партнерству и, самое важное, примем новую Хартию стратегического партнерства между Украиной и США", - сказал Кулеба в прямом эфире в Facebook в четверг.

Глава МИД указал, что на заседании Комиссии по стратегическому партнерству, в частности, будет рассмотрен план трансформации Украины.

Он подчеркнул, что совместное заявление Украины и США по результатам визита президента Украины Владимира Зеленского в США является беспрецедентным документом. "Я им (заявлением - ИФ) чрезвычайно доволен. Он, если честно, превзошел мои ожидания. Я благодарен американским партнерам за то, что они услышали Украину по большинству вопросов, и у нас есть очень предметный документ, который выводит стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень", - добавил Кулеба.

Министр также сообщил, что совместное заявлении Украины и США является "очень предметным в части денег".

"Эксимбанк" - Экспортно-импортный банк США - открывает линию на $3 млрд для финансирования проектов американских компаний в Украине в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и т.д. США, и это решение администрации Байдена, выделяют $60 млн на "Джавелины" и другое военное оборудование для Украины уже до конца года. И $45 млн выделяется для решения гуманитарных проблем районов, прилегающих к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей", - проинформировал Кулеба.

Теги: #сша #хартия #украина
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