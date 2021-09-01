Политика

10:46 01.09.2021

В Херсонской и Черкасской областях стартовали выборы нардепов-мажоритарщиков взамен Колыхаева и Скичко

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В Херсонской и Черкасской областях стартовали выборы нардепов-мажоритарщиков взамен Колыхаева и Скичко

Избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 (центр - г.Новая Каховка Херсонской области) и №197 (центр – г.Канев Черкасской области), назначенных Центральной избирательной комиссией (ЦИК) на 31 октября 2021 года, начался в среду, 1 сентября.

Как сообщается на сайте ЦИК, в этих выборах смогут принять участие более 290 тыс. избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.

20 августа ЦИК утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению указанных выборов, согласно которому выдвижение кандидатов от партий будет проходить до 20 сентября, самовыдвижение и подача документов в ЦИК для регистрации – до 30 сентября, завершается регистрация 5 октября. Подавать заявления о снятии с регистрации можно будет до 18 октября, иностранные наблюдатели регистрируются до 25 октября.

До 6 октября включительно утверждается форма, цвет и текст избирательного бюллетеня, изготовлены они должны быть до 25 октября включительно. До 15 октября образовываются участковые избирательные комиссии. В 24.00 29 октября - окончание предвыборной агитации. Результаты выборов должны быть установлены до 15 ноября включительно.

Как сообщалось, выборы в округах №№184 и 197 проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

Теги: #цик #рада #выборы #довыборы
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