Политика

14:52 31.08.2021

Избирательный процесс на промежуточных выборах нардепов в Херсонской и Черкасской областях начнется 1 сентября

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Избирательный процесс на промежуточных выборах нардепов в Херсонской и Черкасской областях начнется 1 сентября

Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала официальные постановления о проведении промежуточных выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Соответствующие документы №152 и №153 от 9 апреля 2021 года были обнародованы в газете "Голос Украины" во вторник, 31 августа.

В них отмечается, что выборы, которые назначены на воскресенье, 31 октября 2021 года, проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой г. Херсона, а Александр Скичко в связи с назначением главой Черкасской облгосадминистрации.

В постановлениях уточняется, что избирательный процесс на округах начинается с 1 сентября 2021 года.

Как сообщалось, в апреле ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях на 31 октября.

Теги: #херсонская_область #цик #черкасская_область #выборы
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