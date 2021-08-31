Окончательный вариант "ресурсного" законопроекта должен учесть все потери бизнеса в связи с пандемией и не стать компромиссом с совестью - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что окончательный вариант "ресурсного" законопроекта №5600 о повышении ряда налоговых ставок должен учесть все потери, которые понес бизнес в связи с пандемией коронавирусной болезни, но при этом не стать "компромиссом с совестью".

"Это не должен быть компромисс с совестью. С одной стороны, все понимают, что мы должны наполнять бюджет, а с другой - мы не должны загонять бизнес. Особенно, если речь идет о малом и среднем бизнесе, который наиболее пострадал после ковида. И мы должны все это учесть. Я еще не видел окончательной таблицы поправок, еще не приглашали меня лично на комитет. Я вносил поправки к этому законопроекту, на которых я буду настаивать. Надеюсь, что они будут учтены", - сказал Разумков на брифинге во вторник, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".