Разумков рассчитывает на непредвзятое расследование дела о ДТП с участием нардепа Трухина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает на непредвзятость в расследовании дела о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа") и на максимально жёсткую реакцию со стороны правоохранительных органов в случае подтверждения сопутствующих с этим происшествием фактов.

"Я думаю, что средствам массовой информации следовало бы даже сказать, кто предлагал (деньги за удаление публикаций об этом ДТП - ИФ) или предоставить информацию правоохранителям, потому что это очень интересно. Дело даже не в ДТП, потому что все мы - люди, и все можем попасть в ДТП. Вопрос в другом: если будут подтверждаться все другие факты, связанные с этим происшествием, то реакция должна быть жёсткой", - сказал Разумков на брифинге во вторник.

При этом он подчеркнул, что лично будет прилагать всех усилий для того, что на правоохранителей не осуществлялось никакого давления в связи с расследованием этого дела.

"Насколько я понимаю, сейчас это дело должны будут забрать ГБР от МВД, из Национальной полиции, потому что это зона ответственности именно их. И надеюсь, что расследование будет абсолютно непредвзятым", - уточнил спикер.

Кроме того, он считает, что нардеп Трухин должен сам прокомментировать ситуацию, объяснив, "что на самом деле произошло для того, чтобы мы сейчас не занимались домыслами".

"Это правильно и честно. Я думаю, что так и нужно делать. Надеюсь, что коллега на это пойдет", - доставил Разумков.