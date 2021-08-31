Политика

11:20 31.08.2021

В Киеве презентовали приложение "Конструктор документов для местных выборов" для партий, общественных организаций и наблюдателей

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В Киеве презентовали приложение "Конструктор документов для местных выборов" для партий, общественных организаций и наблюдателей

В Киеве во вторник презентовали приложение "Конструктор документов для местных выборов", предназначенное для политических партий, общественных организаций и наблюдателей за местными выборами.

"Данный конструктор это одна из частей, которые мы планируем вводить в нашу единую большую глобальную систему. Данная программка является офлайновой, она будет на внешних носителях, вы ее сможете скачать… По сути вы будете создавать документы, которые потом сможете отправлять либо электронными сервисами либо в бумажном варианте", - сказал член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Отмечается, что в результате изучения опыта проведения местных выборов 2020 года, Координатор проектов ОБСЕ в Украине разработал приложение для улучшения качества избирательной документации, представляемой политическими партиями, кандидатами, наблюдателями в избирательные комиссии.

Конструктор позволяет в удобный для пользователя способ создавать, заполнять и проверять 56 типов различных избирательных форм, утвержденных постановлениями ЦИК.

Целью проекта является помощь субъектам избирательного процесса подготовить качественно все документы, избежать необходимости повторной подачи документов и уменьшить нагрузку на территориальные избиркомы, а также создание единой модели данных для описи избирательного процесса.

Ожидается, что использование конструктора уменьшит до минимума количество ошибок в избирательных документах, заполняемых участниками избирательного процесса.

Конструктор находится на платформе для обучения участников избирательных процессов "выборки": https://www.vyborkom.org/kb/assets/constructor

Теги: #цик #презентация #документы #выборы
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