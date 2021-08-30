Политика

21:35 30.08.2021

Ткаченко ответно пригласил Кличко в Министерство информполитики после своего выхода из отпуска

2 мин читать
Ткаченко ответно пригласил Кличко в Министерство информполитики после своего выхода из отпуска

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в ответ на приглашение его на заседание Киевсовета пригласил мэра Киева Виталия Кличко в Министерство информполитики.

"После моего возвращения, 2 сентября, приглашаю Вас, Виталий Кличко, к себе, в Министерство. Чтобы Вы, как глава столицы, рассказали, почему режимы исторических ареалов в Киеве одни из худших в стране", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Министр сообщил, что во вторник на заседание Киевсовета прибудет его заместитель Светлана Фоменко, поскольку он сам в настоящее время находится в официальном отпуске.

Также он адресовал киевскому градоначальнику ряд вопросов, среди которых речь идет об неутверждении историко-архитектурного плана Киева, не согласование с Минкультуры в отношении выдачи разрешений на строительство в историческом ареале. Также Ткаченко задал вопрос "почему министерство вынуждено побуждать город утверждать памятники местного значения? И еще много "почему".

Министр подчеркнул, что "это все в присутствии представителей правоохранительных органов".

"Вы нашли "причины", чтобы не явиться на заседание СНБО. Очень надеюсь, у Вас хватит мужества приехать в Министерство и публично откровенно ответить на все поставленные вопросы, поставленные как на заседании СНБО, так и общиной столицы", - подытожил Ткаченко.

Ранее сообщалось, что глава КГГА, мэр Киева Виталий Кличко направил письма министру культуры Украины Александру Ткаченко и начальнику главного управления Нацполиции Киева Ивану Выговскому с приглашением посетить заседание Киевсовета во вторник.

Теги: #кличко #ответы #украина #ткаченко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:49 30.08.2021
Станция метро "Героев Днепра" в Киеве работает с ограничениями из-за грозы

Станция метро "Героев Днепра" в Киеве работает с ограничениями из-за грозы

21:38 30.08.2021
Кравчук не будет участвовать в ТКГ до конца декабря по состоянию здоровья

Кравчук не будет участвовать в ТКГ до конца декабря по состоянию здоровья

18:56 30.08.2021
Украинский спецназ провел бесстрашную операцию по спасению афганцев из Кабула - The Globe and Mail

Украинский спецназ провел бесстрашную операцию по спасению афганцев из Кабула - The Globe and Mail

18:26 30.08.2021
Кличко пригласил министра культуры и начальника столичной полиции на заседание Киевсовета

Кличко пригласил министра культуры и начальника столичной полиции на заседание Киевсовета

15:56 30.08.2021
Кличко: городская власть делает все для открытия нового участка Большой Кольцевой дороги к концу года

Кличко: городская власть делает все для открытия нового участка Большой Кольцевой дороги к концу года

12:56 30.08.2021
Украина вошла в Консультационный центр по вопросам права ВТО

Украина вошла в Консультационный центр по вопросам права ВТО

10:12 30.08.2021
Украина вновь перенесла сроки вступления в силу запрета на въезд в страну приднестровских автомобилей

Украина вновь перенесла сроки вступления в силу запрета на въезд в страну приднестровских автомобилей

02:00 29.08.2021
Организаторы незаконного прослушивания украинцев предстанут перед судом

Организаторы незаконного прослушивания украинцев предстанут перед судом

13:34 28.08.2021
Украина и Молдова договорились об укреплении торговых отношений - Шмыгаль

Украина и Молдова договорились об укреплении торговых отношений - Шмыгаль

08:59 28.08.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 166 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 166 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Перенос встречи Зеленского с Байденом связан с истечением срока ультиматума "Талибана" об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула

Кулеба отреагировал на заявление президента Эстонии по вступлению Украины в ЕС

Зеленский: страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы

Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман призвал власть направить $2,7 млрд от МВФ на развитие экономики и поддержку граждан

Порошенко посоветовал Зеленскому установить хорошие личные отношения с Байденом

Единым кандидатом в мэры Харькова от проукраинских сил стал представитель Нацкорпуса, две партии отозвали свои голоса

Перенос встречи Зеленского с Байденом связан с истечением срока ультиматума "Талибана" об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула

Талибы обещают объявить в ближайшие дни о создании инклюзивного правительства в Афганистане

Точку невозврата к колониальному статусу Украина пройдет, когда вступит в ЕС и НАТО - Порошенко

После вывода войск США управление аэропортом Кабула перейдет афганцам

Кулеба отреагировал на заявление президента Эстонии по вступлению Украины в ЕС

Зеленский: страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы

Зеленский предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в Черном море

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА