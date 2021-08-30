Ткаченко ответно пригласил Кличко в Министерство информполитики после своего выхода из отпуска

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в ответ на приглашение его на заседание Киевсовета пригласил мэра Киева Виталия Кличко в Министерство информполитики.

"После моего возвращения, 2 сентября, приглашаю Вас, Виталий Кличко, к себе, в Министерство. Чтобы Вы, как глава столицы, рассказали, почему режимы исторических ареалов в Киеве одни из худших в стране", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Министр сообщил, что во вторник на заседание Киевсовета прибудет его заместитель Светлана Фоменко, поскольку он сам в настоящее время находится в официальном отпуске.

Также он адресовал киевскому градоначальнику ряд вопросов, среди которых речь идет об неутверждении историко-архитектурного плана Киева, не согласование с Минкультуры в отношении выдачи разрешений на строительство в историческом ареале. Также Ткаченко задал вопрос "почему министерство вынуждено побуждать город утверждать памятники местного значения? И еще много "почему".

Министр подчеркнул, что "это все в присутствии представителей правоохранительных органов".

"Вы нашли "причины", чтобы не явиться на заседание СНБО. Очень надеюсь, у Вас хватит мужества приехать в Министерство и публично откровенно ответить на все поставленные вопросы, поставленные как на заседании СНБО, так и общиной столицы", - подытожил Ткаченко.

Ранее сообщалось, что глава КГГА, мэр Киева Виталий Кличко направил письма министру культуры Украины Александру Ткаченко и начальнику главного управления Нацполиции Киева Ивану Выговскому с приглашением посетить заседание Киевсовета во вторник.