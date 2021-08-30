Политика

19:31 30.08.2021

Гройсман призвал власть направить $2,7 млрд от МВФ на развитие экономики и поддержку граждан

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Гройсман призвал власть направить $2,7 млрд от МВФ на развитие экономики и поддержку граждан

 

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман настаивает на прозрачном распределении $2,7 млрд, полученных Украиной в рамках специальной инициативы Международного валютного фонда.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье.

По словам политика, ключевыми направлениями такого распределения должны стать программа субсидий, индексация пенсий и минимальной зарплаты, а также финансовая поддержка бизнеса.

"Было бы справедливо направить деньги на два направления - поддержка людей и развитие экономики. Кто пострадал от пандемии? Предприятия и предприниматели. Вопросы социальной защиты - вопрос номер один", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Он привел статистику, согласно которой цены в Украине подскочили на треть, "поэтому индексация минимальной зарплаты - очень актуальна".

"Около 30 млрд грн не хватает на субсидии", - отметил политик и напомнил, что количество субсидиантов снизилось в 2,5 раза, а цены на газ будут только расти, и платить придется всем.

"Надо сделать индексацию пенсий, поддержать предпринимателей - особенно малых и микро. Проблема лишь в том, что нет никакой экономической стратегии. Все в мире снижают налоги, а что "выкидывает" действующее правительство? Особенно проект закона №5600 (о пересмотре ставок налоговых сборов). Некомпетентное правительство не может профессионально подойти к решению вопросов", - заявил политик.

По его словам, действующий Кабинет Министров провалил свои основные задачи - прежде всего по вакцинации и подготовке к новой волне коронавируса, и "сейчас есть риск того, что львиную долю денег от МВФ могут так же "скрыть".

"Правительство должно выйти и сказать: мы получили 73 млрд подарок. Так вот - 30 млрд на субсидии, на индексации - столько, под нулевое кредитование бизнеса - столько. Я бы так сделал. Правительство так и должно поступить. А не забрать 60 млрд куда-то, а крошки отдать людям", - резюмировал Гройсман.

 

Теги: #развитие #экономика #мвф
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