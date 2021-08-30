Порошенко посоветовал Зеленскому установить хорошие личные отношения с Байденом

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором посоветовал нынешнему главе государства во время его визита в Вашингтон, установить хорошие личные отношения с президентом США Джо Байденом.

"Самое главное - установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум, на том уровне, который существовал во времена моей каденции. Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны. Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО"? Это - важная предпосылка успешности встречи", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что, в ходе встречи с Байденом, Зеленский должен подтвердить решительную настроенность Украины на углубление стратегического партнерства и союзничества с Соединенными Штатами и "наконец запустить механизмы Комиссии стратегического партнерства".

"Речь идет о важных составляющих укрепления устойчивости Украины в отпоре российскому агрессору путем заключения сделки по безопасности, координации усилий по продвижению на пути к членству в НАТО, расширения спектра оборонных летальных вооружений и военно-технической кооперации", - заявил пятый президент.

Порошенко также отметил, что Зеленский должен убедить американских чиновников и крупный бизнес в искренности и эффективности Банковой во внедрении демократических и социально-экономических реформ в Украине и, в первую очередь, в борьбе с коррупцией.

"То, что действительно важно для серьезного иностранного бизнеса, - это не "няни" или устные квази-гарантии Банковой, а прежде всего верховенство права и обеспечение независимости правосудия, правоохранительных и антикоррупционных органов, банковского сектора в Украине", - уточнил нардеп.

Он добавил, что во время своего визита в США президент Украины также должен сосредоточиться на обсуждении вопросов энергетической безопасности, разъяснить свою позицию в отношении экс-владельца Приват-банка Коломойского, который находится под санкциями США, и делу "вагнеровцев", а также представить наработки Крымской платформы и привлечь ООН к международным усилиям по деоккупации Крыма.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден 1 сентября проведут личную встречу в Вашингтоне.