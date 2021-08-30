Политика

15:41 30.08.2021

Единым кандидатом в мэры Харькова от проукраинских сил стал представитель Нацкорпуса, две партии отозвали свои голоса

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Единым кандидатом в мэры Харькова от проукраинских сил стал представитель Нацкорпуса, две партии отозвали свои голоса

Представители проукраинских партий-подписантов меморандума о партнерстве и сотрудничестве на период выборов городского головы Харькова провели голосование по кандидатуре единого кандидата.

"Даже сам факт такой долгой и кропотливой работы и то, что стороны пришли к голосованию и проголосовали, является беспрецедентным в истории Харьковщины. Рейтинг оказался следующим: первое место (глава облорганизации Нацкорпуса - ИФ) Немичев Константин. (победитель голосования). Второе место (депутат облсовета от ЕС - ИФ) Скорик Александр. Третье место (глава облорганизации "Демсокиры" - ИФ) Соловьев Никита", - написал на своей странице в Facebook Борис Редин, проводивший переговоры по выдвижению единого кандидата от проукраинских партий.

Он уточнил, что не указывал партийность претендентов, поскольку ранее была достигнута договоренность, что единый кандидат пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Редин также сообщил, что таблицу с результатами голосования подписали представители шести партий-подписантов меморандума ("Акцент", "Голос", "Демсокира", "Европейская солидарность", "Нацкорпус" и "Правый сектор"). Позднее он уточнил: партия "Акцент" отозвала свой голос, мотивировав это "нелегитимностью своего представителя по форс-мажорным обстоятельствам". А ЕС предложила переголосовать, учитывая заявление "Акцента" о голосовании. В случае, если переголосования не произойдет, то "Европейская солидарность" отзывает свою подпись и оставляет за собой право участия в выборах.

Позднее "Европейская солидарность" заявила, что также отзывает свой голос, "учитывая наличие информации о кулуарных договоренностях одного из субъектов процесса" и оставляет за собой право выдвинуть своего кандидата. "Мы считаем, что сделали все возможное для объединения патриотических сил Харькова, но не имеем права остаться в процессе, который может быть подвергнут сомнению из-за искаженных результатов голосования. Учитывая наличие письма от одного из субъектов процесса о нелегитимности участия их представителя в голосовании, "Европейская солидарность" оставляет за собой право выдвижения кандидата от партии на предстоящих выборах", - говорится в заявлении, опубликованном на странице парторганизации в Facebook.

Как сообщалось, ранее местные организации шести проукраинских партий ("Акцент", "Голос", "Демсокира", "Европейская солидарность", "Нацкорпус" и "Правый сектор") подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве на период выборов городского головы Харькова, который предусматривал определение и выдвижение единого кандидата. Харьковская городская организация ВО "Свобода" от подписания меморандума отказалась, заявив, что несмотря идеологические различия партий-подписантов, готова поддержать единого кандидата и не будет выдвигать своего представителя на выборах.

Ранее, 30 марта, Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

Теги: #мэр #выборы #харьков
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