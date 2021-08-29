Политика

11:12 29.08.2021

Талибы обещают объявить в ближайшие дни о создании инклюзивного правительства в Афганистане

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Талибы обещают объявить в ближайшие дни о создании инклюзивного правительства в Афганистане

Представители захватившего Афганистан движения "Талибан" заверяют, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.

"Вчера и сегодня делегация Политического управления Исламского Эмирата Афганистан (правительство талибов, существовавшее с 1996 по 2001 годы) провела встречи с различными политическими деятелями, старейшинами племен, журналистами и активистами страны", - сообщил в воскресенье представитель движения Варак Альханафи.

"На заседании делегация Политического офиса заверила всех в гарантиях безопасности, проинформировала о текущей ситуации в стране и будущей системе. Делегация также выслушала их мнения и предложения, подчеркнув, что для движения является приоритетными единство, безопасность, процветание и развитие страны и народа", - отметил Альханафи.

Между тем пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни.

"Талибан" надеется, что в течение нескольких дней будет объявлено о представительном правительстве в Афганистане, поскольку консультации по этому вопросу продолжаются", - заявил Муджахид в интервью пакистанскому частному телеканалу Geo News в субботу вечером.

По его словам, продолжаются усилия по формированию нового правительства на широкой основе в Афганистане, но некоторые незначительные препятствия задерживали этот процесс.

"Во-первых, внезапный вход в Кабул и такой захват власти были неожиданными. Мы хотим вести широкие переговоры о формировании правительства", - отметил он.

По его словам, переговоры ведутся по всем аспектам новой администрации. Он выразил надежду, что талибы сделают официальное заявление по этому поводу в течение нескольких дней.

Теги: #правительство #афганистан #талибан
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