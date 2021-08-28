Политика

10:43 28.08.2021

Точку невозврата к колониальному статусу Украина пройдет, когда вступит в ЕС и НАТО - Порошенко

2 мин читать
Точку невозврата к колониальному статусу Украина пройдет, когда вступит в ЕС и НАТО - Порошенко

Самыми большими врагами Украины являются российский агрессор и желание быстро решать сложные проблемы внутри страны, заявил пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.

Как сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность", об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда" в рамках спецпроекта к 30-летию Независимости.

По словам Порошенко, внутренний фактор – это стремление к быстрым и простым решениям сложных проблем. "Иногда неумение бежать марафон: очень быстро разочаровываемся и начинаем искать виновных. Патернализм как наследство совка. Иногда - нежелание быть ответственными как в малых делах, так и в больших", - отметил он.

Внешней угрозой пятый президент Украины назвал российского имперского правителя. "Неважно, кто это: Петр Первый или Екатерина Вторая, Владимир Ленин или Владимир Путин. Их суть одинакова - уничтожить Украину и украинское. Российский империализм многолик, уже не одно поколение российских политиков питается его инстинктами. Боюсь, их унаследуют и преемники Путина", - сказал он.

Порошенко убежден, что президенту РФ Владимиру Путину не нужны Крым и Донбасс. "Он посягает на всю Украину, так как отрицает само наше право на отдельное существование как нации и государства. Поэтому точку невозврата к колониальному статусу мы пройдем только тогда, когда Украина вступит в Европейский Союз и НАТО, получит действенные гарантии безопасности и территориальной целостности", - отметил пятый президент Украины.

Теги: #ес #порошенко #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:19 28.08.2021
Эксперт считает, что популярность Кличко может быть шансом для выравнивания отношений Украины и Евросоюза

Эксперт считает, что популярность Кличко может быть шансом для выравнивания отношений Украины и Евросоюза

19:06 27.08.2021
Отсутствие реакции офиса Зеленского на нападение на Порошенко подтверждает версию о политическом заказе – адвокат

Отсутствие реакции офиса Зеленского на нападение на Порошенко подтверждает версию о политическом заказе – адвокат

15:13 27.08.2021
Зеленский: страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы

Зеленский: страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы

14:54 27.08.2021
"Газпрому", возможно, придется продать "Северный поток 2", считают в ЕС - газета

"Газпрому", возможно, придется продать "Северный поток 2", считают в ЕС - газета

14:30 26.08.2021
Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть и было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе - заместитель генсека НАТО

Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть и было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе - заместитель генсека НАТО

14:17 26.08.2021
Агрессия РФ остается "красной линией" Запада - замгенсека НАТО

Агрессия РФ остается "красной линией" Запада - замгенсека НАТО

14:12 26.08.2021
Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе - замгенсека НАТО

Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе - замгенсека НАТО

13:58 26.08.2021
Замгенсека НАТО: призываем Украину продолжать максимально использовать Годовую национальную программу

Замгенсека НАТО: призываем Украину продолжать максимально использовать Годовую национальную программу

13:49 26.08.2021
Черное море продолжит занимать ведущее место в нашей повестке дня - замгенсека НАТО

Черное море продолжит занимать ведущее место в нашей повестке дня - замгенсека НАТО

23:43 25.08.2021
Вице-премьер Украины и глава представительства НАТО обсудили реформу ОПК

Вице-премьер Украины и глава представительства НАТО обсудили реформу ОПК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба отреагировал на заявление президента Эстонии по вступлению Украины в ЕС

Зеленский: страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы

Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику

Экс-посол Украины в Нидерландах Ченцов назначен представителем Украины при ЕС и Евроатоме – указ

ПОСЛЕДНЕЕ

После вывода войск США управление аэропортом Кабула перейдет афганцам

Кулеба отреагировал на заявление президента Эстонии по вступлению Украины в ЕС

Зеленский предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в Черном море

Замруководителя Офиса президента и представители посольства США обсудили подписание двусторонних документов по оборонному партнерству и сотрудничеству в космической сфере

Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику

Раде предлагают запретить награждать госслужащих - законопроект

Гройсман о заявлении президента Эстонии: Присоединение Украины к ЕС - это вопрос не лет, а готовности страны жить по критериям ЕС

Экс-посол Украины в Нидерландах Ченцов назначен представителем Украины при ЕС и Евроатоме – указ

Юлия Яцык: инсинуации вокруг памятника действующим полицейским недопустимы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА