Точку невозврата к колониальному статусу Украина пройдет, когда вступит в ЕС и НАТО - Порошенко

Самыми большими врагами Украины являются российский агрессор и желание быстро решать сложные проблемы внутри страны, заявил пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.

Как сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность", об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда" в рамках спецпроекта к 30-летию Независимости.

По словам Порошенко, внутренний фактор – это стремление к быстрым и простым решениям сложных проблем. "Иногда неумение бежать марафон: очень быстро разочаровываемся и начинаем искать виновных. Патернализм как наследство совка. Иногда - нежелание быть ответственными как в малых делах, так и в больших", - отметил он.

Внешней угрозой пятый президент Украины назвал российского имперского правителя. "Неважно, кто это: Петр Первый или Екатерина Вторая, Владимир Ленин или Владимир Путин. Их суть одинакова - уничтожить Украину и украинское. Российский империализм многолик, уже не одно поколение российских политиков питается его инстинктами. Боюсь, их унаследуют и преемники Путина", - сказал он.

Порошенко убежден, что президенту РФ Владимиру Путину не нужны Крым и Донбасс. "Он посягает на всю Украину, так как отрицает само наше право на отдельное существование как нации и государства. Поэтому точку невозврата к колониальному статусу мы пройдем только тогда, когда Украина вступит в Европейский Союз и НАТО, получит действенные гарантии безопасности и территориальной целостности", - отметил пятый президент Украины.