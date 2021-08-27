Политика

23:01 27.08.2021

После вывода войск США управление аэропортом Кабула перейдет афганцам

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После вывода войск США управление аэропортом Кабула перейдет афганцам

 

США после вывода своего контингента из Афганистана передадут управление аэропортом Кабула афганцам, заявил в пятницу представитель Госдепа США Нед Прайс.

"После нашего выхода мы передадим аэропорт обратно афганскому народу", - сказал Прайс в ходе брифинга.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что к 31 августа США завершат вывод своего контингента из Афганистана, однако не исключал и более позднего срока.

Талибы же предупредили, что не потерпят иностранного военного присутствия в Афганистане после 31 августа. Кроме того, в движении "Талибан" заявили, что не намерены разрешать продолжение в аэропорте Кабула американской операции по срочной эвакуации гражданских лиц после 31 августа.

Теги: #сша #кабул #управление #аэропорт
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