После вывода войск США управление аэропортом Кабула перейдет афганцам

США после вывода своего контингента из Афганистана передадут управление аэропортом Кабула афганцам, заявил в пятницу представитель Госдепа США Нед Прайс.

"После нашего выхода мы передадим аэропорт обратно афганскому народу", - сказал Прайс в ходе брифинга.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что к 31 августа США завершат вывод своего контингента из Афганистана, однако не исключал и более позднего срока.

Талибы же предупредили, что не потерпят иностранного военного присутствия в Афганистане после 31 августа. Кроме того, в движении "Талибан" заявили, что не намерены разрешать продолжение в аэропорте Кабула американской операции по срочной эвакуации гражданских лиц после 31 августа.