Кулеба отреагировал на заявление президента Эстонии по вступлению Украины в

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал неуместным заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине для вступления в Евросоюз понадобится не менее 20 лет.

"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными. Мы довели эту позицию в МИД Эстонии, к послу Эстонии в Украине. Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

Кулеба отметил, что для него было странным слышать это от эстонского лидера после их коммуникации во время "Крымской платформы" и мероприятий на День Независимости Украины.

"Чуть больше 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили эстонцам, литовцам, латышам, что надо 20-30 лет в ЕС и НАТО созреть. Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал на саммите "Крымской платформы" и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло на интервью, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений", - сказал Кулеба.

Ранее в интервью изданию "Европейская правда" президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что для ого, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза, Украине придется много работать в течение 20 лет. По ее словам, ни Украина, ни Грузия, ни Молдова, все еще не соответствуют требованиям членства в ЕС.