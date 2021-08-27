Замруководителя Офиса президента и представители посольства США обсудили подписание двусторонних документов по оборонному партнерству и сотрудничеству в космической сфере

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец встретился с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями посольства США и обсудил вопросы по безопасности в рамках подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Роман Машовец отметил практическую готовность проработки проектов трех двусторонних документов касательно оборонного партнерства, проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере. Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита президента Украины в США", - сказано в сообщении.

Также были согласованы другие вопросы содержательного наполнения визита.

Кроме того, обсуждались пути возможного увеличения группы американских советников в сфере безопасности и обороны. Машовец отметил необходимость совещательной помощи, которую Украина получает от США, и предложил расширить сферы ее предоставления.

Стюарт выразила готовность к таким шагам и предоставила предложения по их практической реализации.

"Также во время встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию украинско-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.