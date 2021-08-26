Политика

10:34 26.08.2021

Раде предлагают запретить награждать госслужащих - законопроект

1 мин читать
Раде предлагают запретить награждать госслужащих - законопроект

Народный депутат Украины Сергей Власенко (фракция "Батькивщина") предлагает запретить награждать государственных служащих и отменить "почетные звания".

Соответствующий законопроект №5855 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня государственных наград Власенко зарегистрировал в парламенте, сообщает сайт Верховной Рады.

Документ также предлагает запретить награждение государственными наградами по случаю государственных праздников, юбилеев, годовщин, памятных дат.

Кроме того, законопроект предусматривает, что лица, награжденные или представленные к награждению, имеют право отказаться от этого, письменно уведомив президента и (или) орган, уполномоченный на проведение награждения.

Теги: #награждение #законопроект #запрет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:30 26.08.2021
Беларусь ввела временный запрет на вывоз зерновых

Беларусь ввела временный запрет на вывоз зерновых

11:16 25.08.2021
Минфин в текущем году представит законопроект о косвенных методах определения доходов - Марченко

Минфин в текущем году представит законопроект о косвенных методах определения доходов - Марченко

15:17 24.08.2021
Рада одобрила в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Рада одобрила в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

19:31 17.08.2021
Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет ПМ - Минобороны

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет ПМ - Минобороны

16:12 17.08.2021
Национальный союз архитекторов направил открытое письмо главе Рады о доработке законопроекта №5655

Национальный союз архитекторов направил открытое письмо главе Рады о доработке законопроекта №5655

11:07 17.08.2021
Выборы на деоккупированных территориях Украины возможны только при обеспечении невмешательства в избирательный процесс - законопроект

Выборы на деоккупированных территориях Украины возможны только при обеспечении невмешательства в избирательный процесс - законопроект

13:36 12.08.2021
Законопроект об обязательном дублировании на украинский язык фильмов, транслируемых в интернете на заказ, находится на рассмотрении комитетов Рады

Законопроект об обязательном дублировании на украинский язык фильмов, транслируемых в интернете на заказ, находится на рассмотрении комитетов Рады

20:07 10.08.2021
Сенат США одобрил законопроект об инфраструктуре с объемом финансирования более $1 трлн

Сенат США одобрил законопроект об инфраструктуре с объемом финансирования более $1 трлн

07:07 09.08.2021
Инфраструктурный план Байдена увеличит дефицит бюджета США на $256 млрд - эксперты Конгресса

Инфраструктурный план Байдена увеличит дефицит бюджета США на $256 млрд - эксперты Конгресса

20:13 06.08.2021
Инфраструктурный план Байдена увеличит дефицит бюджета США на $256 млрд - эксперты Конгресса

Инфраструктурный план Байдена увеличит дефицит бюджета США на $256 млрд - эксперты Конгресса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-посол Украины в Нидерландах Ченцов назначен представителем Украины при ЕС и Евроатоме – указ

Посольство США в Украине: нападениям на политиков и журналистов не должно быть места в процветающей демократии

В партии "Слуга народа" назвали предательством сложение Котляром полномочий секретаря горсовета Кривого Рога

Президент Эстонии: Для полноправного членства в ЕС Украине понадобится 20 лет работы

К системе управления Киевом нужно подходить с мини-реформой, которая будет соответствовать Конституции и законопроекту о столице - Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман о заявлении президента Эстонии: Присоединение Украины к ЕС - это вопрос не лет, а готовности страны жить по критериям ЕС

Экс-посол Украины в Нидерландах Ченцов назначен представителем Украины при ЕС и Евроатоме – указ

Юлия Яцык: инсинуации вокруг памятника действующим полицейским недопустимы

Посольство США в Украине: нападениям на политиков и журналистов не должно быть места в процветающей демократии

В партии "Слуга народа" назвали предательством сложение Котляром полномочий секретаря горсовета Кривого Рога

Президент Эстонии: Для полноправного членства в ЕС Украине понадобится 20 лет работы

Кучма считает, что Крым оккупировали из-за того, что Украина не защитила свои территории

Немецкие социал-демократы впервые за 15 лет обогнали партию Меркель

Вопрос о признании талибов законными властями Афганистана не стоит на повестке дня стран G7

Разумков: из стен Рады никогда не выйдет документ, нарушающий территориальную целостность и сдающий национальные интересы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА