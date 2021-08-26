Раде предлагают запретить награждать госслужащих - законопроект

Народный депутат Украины Сергей Власенко (фракция "Батькивщина") предлагает запретить награждать государственных служащих и отменить "почетные звания".

Соответствующий законопроект №5855 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня государственных наград Власенко зарегистрировал в парламенте, сообщает сайт Верховной Рады.

Документ также предлагает запретить награждение государственными наградами по случаю государственных праздников, юбилеев, годовщин, памятных дат.

Кроме того, законопроект предусматривает, что лица, награжденные или представленные к награждению, имеют право отказаться от этого, письменно уведомив президента и (или) орган, уполномоченный на проведение награждения.