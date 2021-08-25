Политика

20:29 25.08.2021

Гройсман о заявлении президента Эстонии: Присоединение Украины к ЕС - это вопрос не лет, а готовности страны жить по критериям ЕС

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Гройсман о заявлении президента Эстонии: Присоединение Украины к ЕС - это вопрос не лет, а готовности страны жить по критериям ЕС

Присоединение Украины к Европейскому союзу - это вопрос достойного выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, а также готовности самой Украины в имплементации европейских стандартов государственного управления и уровня жизни граждан, сказал лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман, комментируя заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине нужно 20 лет кропотливой работы, чтобы присоединиться к Объединенной Европе.

"Вопрос не должен исчисляться годами. Надо определять, когда Украина будет готова по стандартам объединиться с ЕС. В 2019 году люди дали "слугам народа" большинство. И сейчас у меня вопрос - почему за два года они не выполнили все, что должны были с точки зрения принятия законов или иных решений, полностью выполняющих Соглашение об ассоциации? Власть и правительство понимают важность вхождения в ЕС?", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина 24"

По его словам, подобные заявления воспринимаются несколько некорректно и неприятно, но очевидно, что действующая украинская власть за два последних года, имея все рычаги влияния и возможности для стремительного развития, не сделала ничего. Политик отметил, что тотальный непрофессионализм правительства тормозит все процессы, в том числе выполнение обязательств перед партнерами - и ЕС, и крупными международными организациями типа Международного валютного фонда: все, что можно сделать за один бюджетный год, растягивается на значительно более долгий период, и ни одно министерство не имеет четкой стратегии работы.

"Но так не будет всегда. Стремление украинцев другие. Мы - часть Европы. Мы должны занять свое место в лиге ведущих демократических стран мира", - отметил Гройсман.

По его убеждению, единственным фундаментальным критерием развития и успешного будущего Украины является тренд на возвращение украинцев домой и обеспечения им здесь достойных условий для самореализации. "Хочется, чтобы люди перестали выезжать из Украины, а начали возвращаться. Это мечта. И когда это произойдет, это будет означать одно: если люди остаются - им здесь хорошо. Когда возвращаются - им здесь лучше, чем в других странах. Важно, чтобы в пределах 5-7 лет украинцы начали возвращаться… Мы великая страна, нам нужно здесь строить нашу жизнь", - сказал Гройсман.

Теги: #гройсман #ес #эстония
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