Политика

18:46 25.08.2021

Экс-посол Украины в Нидерландах Ченцов назначен представителем Украины при ЕС и Евроатоме – указ

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Экс-посол Украины в Нидерландах Ченцов назначен представителем Украины при ЕС и Евроатоме – указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии (Евроатом, ЕАЕС).

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ №445/2021 глава государства подписал в среду.

Как сообщалось, Зеленский уволил Ченцова с должности посла Украины в Нидерландах 6 апреля

Ченцов, 1974 г.р. - карьерный дипломат, в МИД Украины с 1996 года. За рубежом работал в посольствах Украины в Турции и Польше, а также в представительстве Украины при Европейском Союзе. Возглавлял департамент ЕС в МИД Украины, был постоянным представителем Украины при Организации по запрету химического оружия (ОЗХО).

Теги: #ес #указ #кадры #евроатом #ченцов
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