Политика

08:22 25.08.2021

Кучма считает, что Крым оккупировали из-за того, что Украина не защитила свои территории

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Кучма считает, что Крым оккупировали из-за того, что Украина не защитила свои территории

Оккупация Крыма в 2014 году произошла по причине того, что Украина не стала защищать свои территории, считает второй президент Украины (1994 - 2005 гг.) Леонид Кучма.

"Касательно причин - они… диаметрально противоположны. Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась из-за того, что мы начали отвечать оккупантами, перешли к сопротивлению", - сказал Кучма в интервью изданию "Украинская правда".

По его словам, если бы Украина также не защищала территории на Донбассе, то "не было бы войны и Украины никакой не было".

"…Была бы одна большая Малороссия", - подчеркнул он.

Кучма убежден, что Крым именно оккупирован, а не аннексирован.

"Аннексия - это же якобы навсегда... А вот оккупация - это временно и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться", - подытожил второй президент.

Теги: #крым #оккупация #украина #причины
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