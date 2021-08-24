Немецкие социал-демократы впервые за 15 лет обогнали партию Меркель

Социал-демократическая партия Германии СДПГ впервые за последние 15 лет обогнала по уровню поддержки избирателей Христианско-демократический союз ХДС канцлера Ангелы Меркель, свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Forsa.

По данным опроса, за партию Меркель сейчас готовы голосовать 22%, а за социал-демократов - 23%. На третьем месте по уровню поддержки сейчас "Зеленые" с 18% голосов, за ними следует "Свободная демократическая партия Германии" с 12%, правая "Альтернатива для Германии" с 10% и "Левые" с 6%.

Опрос проведен с 17 по 23 августа по заказу медиагруппы RTL, в исследовании приняли участие 2 тыс. 504 человека, погрешность составляет 2,5%.

В свою очередь, Меркель не считает, что нужно ежедневно следить за результатами соцопросов, следует ждать реальных итогов выборов в ФРГ.

"Мы, или партия - я сама не буду участвовать в выборах - борется, и у нас есть надежда на хороший результат", - сказала она журналистам в Берлине во вторник, комментируя данные соцопроса.

По ее мнению, не надо "смотреть каждый день на результаты опроса".

"В конечном итоге считаются голоса граждан в избирательной корзине", - указала она. По ее словам, правительство ФРГ решает актуальные проблемы, такие, как пандемия коронавируса или ситуация в Афганистане, "наилучшим для граждан ФРГ способом".