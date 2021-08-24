Разумков: из стен Рады никогда не выйдет документ, нарушающий территориальную целостность и сдающий национальные интересы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что парламент никогда не проголосует за документ, сдающий национальные интересы Украины

"Мы никогда не признаем оккупацию Крыма и так называемые псевдогосударственные образования на востоке нашего государства. Мы будем отстаивать свою территориальную целостность даже если нам придётся это делать один на один. Я убеждён, из этих стен, где родился Акт провозглашения независимости Украины, никогда не выйдет документ, который будет нарушать территориальную целостность или сдавать национальные интересы", - сказал Разумков во вторник на торжественном заседании парламента по случаю 30-летия принятия Акта независимости Украины.