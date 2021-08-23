Политика

17:19 23.08.2021

К системе управления Киевом нужно подходить с мини-реформой, которая будет соответствовать Конституции и законопроекту о столице - Корниенко

1 мин читать
К системе управления Киевом нужно подходить с мини-реформой, которая будет соответствовать Конституции и законопроекту о столице - Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что система управления Киевом нуждается в определенном реформировании, должна соответствовать Конституции Украины и законопроекту о столице.

"К системе управления городом нужно подходить с какой-то мини-реформой, она должна, конечно, не противоречить Конституции, мы сейчас работаем над тем, как можно интегрировать эти позиции в обновленную редакцию закона о Киеве - или в ту редакцию, которая есть, но нужно ещё выяснить процедурный момент ко второму чтению. Обновлённая редакции уже готова, все поправки учтены, но она очень новаторская, и там много изменений. Не уверен, что город сможет при помощи этих изменений быстро упорядочиться", - сказал Корниенко журналистам в понедельник.

Касательно потенциальных кандидатов на пост главы Киевского городской государственной администрации, он подчеркнул, что только во фракции "Слуга народа" есть "50 людей, которые могут возглавить КМДА, абсолютно профессионально управлять городом - у нас есть и бывшие мэры, и специалисты по местному самоуправлению, мы довели до логического завершения реформу децентрализации".

"В отношении увольнений и назначений, эти вопросы тоже всегда будут звучать. В принципе мы понимаем, что сейчас это прерогатива Офиса президента. Будем ожидать от них определенных предложений", - добавил парламентарий.

Теги: #киев #корниенко #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:20 23.08.2021
Даты встречи Зеленского с депутатами от "Слуги народа" пока нет - нардеп Гетманцев

Даты встречи Зеленского с депутатами от "Слуги народа" пока нет - нардеп Гетманцев

16:07 23.08.2021
Разговоры о возможных кадровых ротациях в Кабмине являются манипулятивными - нардеп Гетманцев

Разговоры о возможных кадровых ротациях в Кабмине являются манипулятивными - нардеп Гетманцев

15:43 23.08.2021
Корниенко: Наше поколение ответственно за возвращение Крыма

Корниенко: Наше поколение ответственно за возвращение Крыма

11:04 23.08.2021
В День независимости Украины в Киеве изменят движение общественного транспорта

В День независимости Украины в Киеве изменят движение общественного транспорта

05:34 23.08.2021
Киевский фуникулер снова заработает 23 августа

Киевский фуникулер снова заработает 23 августа

04:21 23.08.2021
В Киеве ограничат движение транспорта 23 августа в связи с Днем Государственного Флага Украины

В Киеве ограничат движение транспорта 23 августа в связи с Днем Государственного Флага Украины

13:09 22.08.2021
В Киеве из-за мероприятий ко Дню Независимости введут ограничения движения транспорта

В Киеве из-за мероприятий ко Дню Независимости введут ограничения движения транспорта

05:52 22.08.2021
С 24 августа по 1 октября на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение

С 24 августа по 1 октября на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение

04:29 22.08.2021
В воскресенье в центре Киева пройдет последняя репетиция парада войск, будет ограничено движение транспорта

В воскресенье в центре Киева пройдет последняя репетиция парада войск, будет ограничено движение транспорта

00:49 22.08.2021
В Киеве 23 августа ветераны поднимут на флагшток самый большой флаг Украины

В Киеве 23 августа ветераны поднимут на флагшток самый большой флаг Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада призвала организации и парламенты сотрудничать в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ

Разговоры о возможных кадровых ротациях в Кабмине являются манипулятивными - нардеп Гетманцев

Елисеев напоминает, что Россия была признана оккупантом резолюцией Генассамблеи ООН

Зеленский предлагает Москве приобщиться к Крымской платформе для совместной наработки путей деоккупации Крыма

Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию на Донбассе – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада призвала организации и парламенты сотрудничать в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ

Елисеев напоминает, что Россия была признана оккупантом резолюцией Генассамблеи ООН

Зеленский предлагает Москве приобщиться к Крымской платформе для совместной наработки путей деоккупации Крыма

Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию на Донбассе – Зеленский

Киев приветствует приезд Грэнхолм во главе делегации США на мероприятия по случаю Дня независимости - МИД

Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов по экспорту энергоносителей

Путин заявляет, что принятие Украиной закона о переходном периоде на Донбассе де-факто будет означать выход Киева из минских соглашений

Путин: будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей

Меркель обсудила с Путиным заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2" и украинский транзит

Разумков о возможном аннулировании лицензии телеканала "НАШ": нельзя наказывать за высказывания гостей канала в прямом эфире

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА