К системе управления Киевом нужно подходить с мини-реформой, которая будет соответствовать Конституции и законопроекту о столице - Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что система управления Киевом нуждается в определенном реформировании, должна соответствовать Конституции Украины и законопроекту о столице.

"К системе управления городом нужно подходить с какой-то мини-реформой, она должна, конечно, не противоречить Конституции, мы сейчас работаем над тем, как можно интегрировать эти позиции в обновленную редакцию закона о Киеве - или в ту редакцию, которая есть, но нужно ещё выяснить процедурный момент ко второму чтению. Обновлённая редакции уже готова, все поправки учтены, но она очень новаторская, и там много изменений. Не уверен, что город сможет при помощи этих изменений быстро упорядочиться", - сказал Корниенко журналистам в понедельник.

Касательно потенциальных кандидатов на пост главы Киевского городской государственной администрации, он подчеркнул, что только во фракции "Слуга народа" есть "50 людей, которые могут возглавить КМДА, абсолютно профессионально управлять городом - у нас есть и бывшие мэры, и специалисты по местному самоуправлению, мы довели до логического завершения реформу децентрализации".

"В отношении увольнений и назначений, эти вопросы тоже всегда будут звучать. В принципе мы понимаем, что сейчас это прерогатива Офиса президента. Будем ожидать от них определенных предложений", - добавил парламентарий.