Политика

17:02 23.08.2021

Рада призвала организации и парламенты сотрудничать в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ

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Рада призвала организации и парламенты сотрудничать в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ

Верховная Рада призвала международные организации и иностранные парламенты усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

Принятие соответствующего заявления к ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств (проект постановления №5775) поддержали 283 народных депутата на внеочередной сессии парламента в понедельник.

Верховная Рада призывает государства-члены ООН поддержать Крымскую платформу как инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Автономной Республики Крым и восстановление территориальной целостности Украины, а также приобщиться к работе Крымской платформы в правительственном, парламентском и экспертном измерениях. Украинские парламентарии также обращаются к парламентским ассамблеям международных организаций и Европейского парламента с призывом принять решение в поддержку Крымской платформы.

Вместе с тем в Верховной Раде акцентируют на важности сохранения международной политики непризнания попытки аннексии Российской Федерацией Крыма, предотвращения нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права. Авторы документа также предлагают призвать иностранных партнеров к усилению политико-дипломатического и экономического давления на РФ в ответ на нарушения ею норм международного права. Кроме того, в Верховной Раде подчеркивают важность предотвращения нарушений государством-оккупантом фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины, обеспечения безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Проект постановления также предлагает осудить принудительную паспортизацию РФ граждан Украины на временно оккупированных территориях, и призвать иностранных партнеров не признавать эти документы, усилив давление на Россию с требованием прекратить незаконную паспортизацию.

Среди авторов проекта постановления №5775 – спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, вице-спикер Елена Кондратюк, а также депутаты из разных фракций и групп парламента.

"Крымская платформа" – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом.

Официально деятельность "Крымской платформы" основана на инаугурационном саммите, прошедшем 23 августа в Киеве.

Теги: #крым #крымская_платформа #рада #агрессия_рф
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