Елисеев напоминает, что Россия была признана оккупантом резолюцией Генассамблеи ООН

Экс-замминистра иностранных дел Украины, экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев отмечает, что РФ была впервые признана государством-оккупантом в резолюции Генеральной ассамблеи ООН еще в 2016 году.

"Заявление Зеленского о том, что в декларации Крымской платформы Россия впервые на международном уровне признана государством-оккупантом - откровенная ложь! Это было четко зафиксировано в резолюции ГА ООН, принятой 19 декабря 2016 на 71-й сессии Генассамблеи", - написал Елисеев в Twitter в понедельник.