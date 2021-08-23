Политика

16:06 23.08.2021

Елисеев напоминает, что Россия была признана оккупантом резолюцией Генассамблеи ООН

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Елисеев напоминает, что Россия была признана оккупантом резолюцией Генассамблеи ООН

Экс-замминистра иностранных дел Украины, экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев отмечает, что РФ была впервые признана государством-оккупантом в резолюции Генеральной ассамблеи ООН еще в 2016 году.

"Заявление Зеленского о том, что в декларации Крымской платформы Россия впервые на международном уровне признана государством-оккупантом - откровенная ложь! Это было четко зафиксировано в резолюции ГА ООН, принятой 19 декабря 2016 на 71-й сессии Генассамблеи", - написал Елисеев в Twitter в понедельник.

 

Теги: #крым #оон #елисеев
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