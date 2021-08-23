Корниенко: Наше поколение ответственно за возвращение Крыма

Современное поколение граждан и политиков ответственно за возвращение оккупированного РФ Крымского полуострова, считает председатель партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.

"Мы никогда не признаем Крым российским. Никогда не будем считать нормальной эту циничную кражу. И обязательно вернем нашу украинскую землю. Также Украина никогда не будет считать всех крымчан предателями, и всегда будет заботиться о них", - сказал Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Парламентарий отметил, что команда президента Владимира Зеленского и "Слуги народа" активно ставят вопрос деоккупации Крыма на разных уровнях и подтверждение этому - проходящий сегодня в Киеве международный саммит "Крымская платформа", где о незаконной аннексии Крыма говорят представители более 40 делегаций из разных стран. Он подчеркнул, что эта дипломатическая инициатива будет работать непрерывно и закончится только после деоккупации полуострова.

Лидер партии также отметил, что Украина продолжает заботиться об украинцах, живущих на временно оккупированном полуострове. По его словам, на такую помощь направлены не только усилия государственной, культурной, партийной и парламентской дипломатий, информационных кампаний по всему миру, но и обустройство контрольных пунктов въезда выезда и центров предоставления административных услуг на административной границе с оккупированным Крымом, забота о переселенцах, предоставление им льгот и возможности поступления в украинские вузы.

"Мы постепенно будем возвращать Крым. Сначала - в сознании, затем - в реальности", - подытожил Корниенко.