Политика

15:19 23.08.2021

Зеленский предлагает Москве приобщиться к Крымской платформе для совместной наработки путей деоккупации Крыма

1 мин читать
Зеленский предлагает Москве приобщиться к Крымской платформе для совместной наработки путей деоккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает РФ присоединиться к Крымской платформе для того, чтобы наработать пути деоккупации Крыма.

"Если эта площадка так интересует ее (Россию - B), то мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для совместной наработки путей деоккупации Крыма и исправления ее (России - ИФ) исторической ошибки", - сказал Зеленский по окончании учредительного саммита Крымской платформы в понедельник в Киеве.

Свое приглашение РФ приобщиться к Крымской платформе глава Украинского государства пояснил активными обсуждениями в РФ темы проведения учредительного саммита Крымской платформы.

"РФ не принимала участие в нашем саммите, но так активно в России обсуждали, комментировали, реагировали, - одним словам, РФ была настолько активной, что сложилось впечатление, будто она полноценный участник Крымской платформы", - сказал президент.

"Обещаю, что в декларации саммита с осуждением оккупации Крыма всегда будет строчка для подписи представителя РФ. Думаю, что, скорее всего, эта подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте", - добавил Зеленский.

Теги: #крым #рф #зеленский #крымская_платформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:43 23.08.2021
Корниенко: Наше поколение ответственно за возвращение Крыма

Корниенко: Наше поколение ответственно за возвращение Крыма

15:41 23.08.2021
В каждой стране-участнице Крымской платформы будет ответственный чиновник, который будет с ней сотрудничать, заявляет Зеленский

В каждой стране-участнице Крымской платформы будет ответственный чиновник, который будет с ней сотрудничать, заявляет Зеленский

15:33 23.08.2021
Любое изменение статуса Крыма и Севастополя не признается и не будет признаваться, а попытки России узаконить временную оккупацию и незаконный захват неприемлемы - декларация Крымской платформы

Любое изменение статуса Крыма и Севастополя не признается и не будет признаваться, а попытки России узаконить временную оккупацию и незаконный захват неприемлемы - декларация Крымской платформы

15:31 23.08.2021
Министр Великобритании по европейскому соседству: считаем, что Крымская платформа станет важным инструментом, который позволит притянуть РФ к ответственности

Министр Великобритании по европейскому соседству: считаем, что Крымская платформа станет важным инструментом, который позволит притянуть РФ к ответственности

15:28 23.08.2021
Декларация Крымской платформы четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией – Зеленский

Декларация Крымской платформы четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией – Зеленский

15:15 23.08.2021
Данилов: Поддержка всеми странами-членами НАТО саммита Крымской платформы - мощный сигнал для мира в вопросах консолидации усилий для деоккупации полуострова

Данилов: Поддержка всеми странами-членами НАТО саммита Крымской платформы - мощный сигнал для мира в вопросах консолидации усилий для деоккупации полуострова

15:08 23.08.2021
Убыткуи от оккупации Крыма оцениваются в $100 млрд – Шмыгаль

Убыткуи от оккупации Крыма оцениваются в $100 млрд – Шмыгаль

15:07 23.08.2021
Поддержка Францией территориальной целостности Украины остается последовательной - министр-делегат по внешней торговле и экономической привлекательности

Поддержка Францией территориальной целостности Украины остается последовательной - министр-делегат по внешней торговле и экономической привлекательности

15:01 23.08.2021
Хорватия готова помочь Украине с вопросом реинтеграции оккупированных территорий – премьер Пленкович

Хорватия готова помочь Украине с вопросом реинтеграции оккупированных территорий – премьер Пленкович

14:47 23.08.2021
Деоккупация Крыма позволит миру вернуться к незыблемости международного права – Подоляк

Деоккупация Крыма позволит миру вернуться к незыблемости международного права – Подоляк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию на Донбассе – Зеленский

Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов по экспорту энергоносителей

Путин заявляет, что принятие Украиной закона о переходном периоде на Донбассе де-факто будет означать выход Киева из минских соглашений

Меркель обсудила с Путиным заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2" и украинский транзит

Зеленский: говорить о возможности второго срока пока что рано

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию на Донбассе – Зеленский

Киев приветствует приезд Грэнхолм во главе делегации США на мероприятия по случаю Дня независимости - МИД

Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов по экспорту энергоносителей

Путин заявляет, что принятие Украиной закона о переходном периоде на Донбассе де-факто будет означать выход Киева из минских соглашений

Путин: будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей

Меркель обсудила с Путиным заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2" и украинский транзит

Разумков о возможном аннулировании лицензии телеканала "НАШ": нельзя наказывать за высказывания гостей канала в прямом эфире

Зеленский: говорить о возможности второго срока пока что рано

Две крупнейшие партии ФРГ почти сравнялись по уровню поддержки - данные опроса

Харьковский облсовет проголосовал за отставку своего главы, подозреваемого в коррупции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА