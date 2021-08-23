Зеленский предлагает Москве приобщиться к Крымской платформе для совместной наработки путей деоккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает РФ присоединиться к Крымской платформе для того, чтобы наработать пути деоккупации Крыма.

"Если эта площадка так интересует ее (Россию - B), то мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для совместной наработки путей деоккупации Крыма и исправления ее (России - ИФ) исторической ошибки", - сказал Зеленский по окончании учредительного саммита Крымской платформы в понедельник в Киеве.

Свое приглашение РФ приобщиться к Крымской платформе глава Украинского государства пояснил активными обсуждениями в РФ темы проведения учредительного саммита Крымской платформы.

"РФ не принимала участие в нашем саммите, но так активно в России обсуждали, комментировали, реагировали, - одним словам, РФ была настолько активной, что сложилось впечатление, будто она полноценный участник Крымской платформы", - сказал президент.

"Обещаю, что в декларации саммита с осуждением оккупации Крыма всегда будет строчка для подписи представителя РФ. Думаю, что, скорее всего, эта подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте", - добавил Зеленский.