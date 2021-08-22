Политика

14:39 22.08.2021

Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию на Донбассе – Зеленский

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Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию на Донбассе – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины, Германии и Франции должна быть консолидированная позиция относительно плана мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время брифинга по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве в воскресенье.

"Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был процесс мирного урегулирования на Донбассе. Важно, чтобы Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах", - отметил Зеленский.

По словам главы Украинского государства, "актуальным также остается Парижский (саммит лидеров Нормандского формата проходил в Париже в декабре 2019 – ИФ) распорядок, который должен быть имплементирован".

"Мы стремимся достичь режима стабильного и постоянного режима прекращения огня, обмена удерживаемых лицами, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий и доступа на временно оккупированные территории представителей международного Комитета "Красный Крест"", - сказал он.

Он добавил, что "позиция Украины относительно необходимости проведения саммита Нормандской четверки остается неизменной, но пока отсутствует прогресс – давление на РФ должно сохраняться и Украина хотела бы видеть активные усилия западных партнеров".

Теги: #зеленский #донбасс #меркель
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