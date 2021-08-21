Политика

10:45 21.08.2021

Киев приветствует приезд Грэнхолм во главе делегации США на мероприятия по случаю Дня независимости - МИД

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Киев приветствует приезд Грэнхолм во главе делегации США на мероприятия по случаю Дня независимости - МИД

Киев приветствует участие делегации США во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм в саммите Крымской платформы и торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

"Мы всячески приветствуем участие министра Грэнхолм. Очень важно и символично, что США будут представлены на уровне президентской посланницы и члена правительства, зона ответственности которого играет важную роль в отношениях Украины и США", - говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

Николенко подчеркнул, что энергетика - важный приоритет стратегического партнерства Украины и США.

"Кроме участия в саммите Крымской платформы и празднованиях 30-летия независимости, приезд Дженнифер Грэнхолм станет прекрасной возможностью для наших государств обсудить вопрос энергетической безопасности Украины и Европы в целом, а также усилия для борьбы с изменением климата", - подчеркнул спикер МИД.

Как сообщалось, президент США Джозеф Байден направил на саммит Крымской платформы и торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины президентскую делегацию во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Ранее была информация, что США будут представлены личным посланником президента Соединенных Штатов и членом правительства - министром транспорта США Питером Буттиджичем.

Теги: #день_независимости #крымская_платформа #крым #сша #украина
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