Политика

20:53 20.08.2021

Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов по экспорту энергоносителей

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Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов по экспорту энергоносителей

Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ, дающий возможность американской администрации вводить ограничительные меры, нацеленные против российских трубопроводов, используемых для экспорта энергоносителей.

Указ, текст которого опубликовал Белый дом, озаглавлен "Блокирование собственности в связи с некоторыми российскими энергетическими проектами".

В документе отмечается, что цель этих мер - принятие дополнительные мер "в отношении определенных приносящих вред зарубежных инициатив властей РФ".

В нем нет перечня трубопроводов, против которых могут вводиться американские санкции.

Согласно указу Байдена, госсекретарь США вместе с главой Минфина могут издавать распоряжения о замораживании активов физлиц на американской территории. Также предусматривается возможность введения визовых ограничений и запрета на передачу средств американцами людям, оказавшимся в санкционном списке.

В указе президента США говорится и о наличии механизма, через который физлица могут получать отвод от данных ограничительных мер.

Теги: #сша #россия #санкции #энергетика
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