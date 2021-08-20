Политика

19:01 20.08.2021

Путин заявляет, что принятие Украиной закона о переходном периоде на Донбассе де-факто будет означать выход Киева из минских соглашений

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Путин заявляет, что принятие Украиной закона о переходном периоде на Донбассе де-факто будет означать выход Киева из минских соглашений

Вступление в силу внесенного украинским кабмином в Верховную Раду законопроекта о переходном периоде на Донбассе будет означать односторонний выход Киева из минских соглашений, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера (ФРГ) о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины. И если этот закон будет принят…, это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Фактически, я хочу это подчеркнуть - достаточно посмотреть же высказывания первых лиц государства, это говорит о том, что (Киев) не собирается выполнять минские соглашения", - заявил Путин.

Как сообщалось, 9 августа премьер-министр Денис Шмыгаль законопроект внес в Верховную Раду "Об основах государственной политики переходного периода" (зарегистрирован под №5844)

Законопроект предусматривает, что выборы на деоккупированных территориях Украины могут проводиться только в случае возможности обеспечения недопущения противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации.

Согласно законопроекту, среди условий проведения выборов - соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе, а также соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц. Законопроект предусматривает, что выборы на этих территориях возможны при обеспечении свободы предвыборной агитации, равного доступа к средствам массовой информации и восстановления украинского теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных средств массовой информации.

Одно из требований законопроекта - безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), других международных организаций и иностранных государств.

Документ предлагает ввести в законодательство такие термины, как "переходный период", "деоккупированные территории", "временная оккупация", "оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации", "контактная линия", закрепление на законодательном уровне за Российской Федерацией статуса "государства-агрессора".

Теги: #минские_соглашения #меркель #донбасс #путин
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