Меркель обсудила с Путиным заявление ФРГ и США по СП2 и будущий транзит через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила совместное заявление Германии и США по "Северному потоку 2".

"Конечно, обсудили тему "Северного потока 2". Это не двусторонний российско-германский проект, но проект европейского характера, потому что в нем участвуют предприятия и из других стран", - заметила она в ходе совместной пресс-конференции.

"Мы говорили о документе, согласованном ФРГ и США, и мы с президентом обсудили то, что Георг Граф Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком по транзиту газа через Украину после 2024 года. Такова его задача. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические факторы, которые надо учитывать", - добавила Меркель.