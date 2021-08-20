Политика

17:54 20.08.2021

Меркель обсудила с Путиным заявление ФРГ и США по СП2 и будущий транзит через Украину

1 мин читать
Меркель обсудила с Путиным заявление ФРГ и США по СП2 и будущий транзит через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила совместное заявление Германии и США по "Северному потоку 2".

"Конечно, обсудили тему "Северного потока 2". Это не двусторонний российско-германский проект, но проект европейского характера, потому что в нем участвуют предприятия и из других стран", - заметила она в ходе совместной пресс-конференции.

"Мы говорили о документе, согласованном ФРГ и США, и мы с президентом обсудили то, что Георг Граф Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком по транзиту газа через Украину после 2024 года. Такова его задача. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические факторы, которые надо учитывать", - добавила Меркель.

Теги: #сша #россия #меркель #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:28 20.08.2021
NASA приостановило выполнение контракта по высадке человека на Луну с SpaceX

NASA приостановило выполнение контракта по высадке человека на Луну с SpaceX

06:53 20.08.2021
Посольство США в Афганистане предупреждало Госдеп о скором захвате Кабула талибами - СМИ

Посольство США в Афганистане предупреждало Госдеп о скором захвате Кабула талибами - СМИ

06:39 20.08.2021
Путин и Меркель проведут переговоры в Москве, на повестке актуальные международные вопросы

Путин и Меркель проведут переговоры в Москве, на повестке актуальные международные вопросы

23:55 19.08.2021
Премьер Баварии Зедер возложил ответственность на США за происходящее в Афганистане

Премьер Баварии Зедер возложил ответственность на США за происходящее в Афганистане

18:49 19.08.2021
Зеленский не исключает, что Меркель после поездки в РФ предложит гарантии энергобезопасности для Украины

Зеленский не исключает, что Меркель после поездки в РФ предложит гарантии энергобезопасности для Украины

18:32 19.08.2021
Пентагон сообщил о 5 тыс. американских военных в аэропорту Кабула

Пентагон сообщил о 5 тыс. американских военных в аэропорту Кабула

14:49 19.08.2021
В разведсообществе США признали, что верную оценку развития ситуации в Афганистане им сделать не удалось

В разведсообществе США признали, что верную оценку развития ситуации в Афганистане им сделать не удалось

10:46 19.08.2021
События в Афганистане не изменили планов визита Зеленского в США - Кулеба

События в Афганистане не изменили планов визита Зеленского в США - Кулеба

08:36 19.08.2021
Байден в обращении к нации заявил о продолжении "пандемии непривитых" в США

Байден в обращении к нации заявил о продолжении "пандемии непривитых" в США

02:37 19.08.2021
В Пентагоне пока не знают, сколько купленных на американские деньги самолетов ВВС Афганистана улетели в Узбекистан и Таджикистан

В Пентагоне пока не знают, сколько купленных на американские деньги самолетов ВВС Афганистана улетели в Узбекистан и Таджикистан

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: говорить о возможности второго срока пока что рано

Разумков созывает внеочередную сессию Рады 23 августа

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии, ранен один боец ВСУ – ОТГ "Север"

Выборы на деоккупированных территориях Украины возможны только при обеспечении невмешательства в избирательный процесс - законопроект

Кличко: Сценарий, который сегодня отрабатывают на власти Киева, - опасный прецедент для всей страны

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин: будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей

Разумков о возможном аннулировании лицензии телеканала "НАШ": нельзя наказывать за высказывания гостей канала в прямом эфире

Зеленский: говорить о возможности второго срока пока что рано

Две крупнейшие партии ФРГ почти сравнялись по уровню поддержки - данные опроса

Харьковский облсовет проголосовал за отставку своего главы, подозреваемого в коррупции

Гани в видеообращении заявил, что в президентском дворце в Кабуле его планировали убить "иностранцы"

Рейтинг одобрения деятельности Байдена опустился ниже 50% впервые с его прихода к власти - опросы

Банковая давит на Кличко как на основного конкурента - заявление "УДАРа"

На внеочередной сессии Рады кадровые вопросы рассматривать невозможно – нардеп Кравчук

Разумков созывает внеочередную сессию Рады 23 августа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА