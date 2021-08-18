Рейтинг одобрения деятельности Байдена опустился ниже 50% впервые с его прихода к власти - опросы

Менее 50% жителей США одобряют деятельность президента США Джо Байдена на посту главы Белого дома, свидетельствуют данные портала FiveThirtyEight, который анализирует результаты сразу нескольких опросов.

Согласно опросам, положительно работу Байдена как президента страны оценивают в среднем 49,3% респондентов. 44,2% заявили, что не одобряют его деятельность. Остальные не определились с ответом.

Отмечается, что впервые с того момента, как Байден пришел к власти, его рейтинг упал ниже 50%.

Американские СМИ указывают, что рейтинг американского лидера упал на фоне ситуации с выводом военных США из Афганистана и с растущей заболеваемостью коронавирусом в США.

Сайт FiveThirtyEight анализирует и объединяет данные нескольких опросов, на их основе и при помощи специального алгоритма он показывает собственную статистику.