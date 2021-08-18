Политика

16:19 18.08.2021

Банковая давит на Кличко как на основного конкурента - заявление "УДАРа"

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Банковая давит на Кличко как на основного конкурента - заявление "УДАРа"

Политическая партия "УДАР Виталия Кличко" требует от власти остановить политическое давление на политсилу и ее лидера, осуществляемое с помощью правоохранительных органов.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте партии в среду.

В нем отмечается, что в партии считают многочисленные обыски, которые продолжаются в подразделениях КГГА, коммунальных предприятиях и подрядных организациях с мая, "зачисткой политического поля от конкурентов".

В партии подчеркивают, что Офис президента не прекращает попыток дискредитировать Виталия Кличко и таким образом "пытается создать основу, чтобы, вопреки законам, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне".

"Банковая видит в Виталии Кличко главного конкурента. Лидер партии "УДАР" имеет один из самых высоких рейтингов доверия украинцев и наименьший среди политиков антирейтинг. Дополнительным стимулом для усиления давления стало объединение "УДАРа Виталия Кличко" с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти", - отмечается в заявлении.

В "УДАРе" заявляют, что давление оказывается не только на Виталия Кличко, но и на других партийцев. Уточняется, что правоохранители неоднократно врывались с обысками в их дома, приходили и к лидеру "УДАРа".

"Дерзкие действия правоохранителей по указанию руководства ОП и при поддержке провластных народных избранников свидетельствуют о том, что Банковая готова идти до конца в уничтожении политического конкурента любой ценой. Даже ценой остановки столицы. Требуем от власти прекратить давление на политическую партию "УДАР Виталия Кличко" и ее лидера с помощью подконтрольных правоохранительных органов. Призываем международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и помочь вернуть ее на путь законности", - говорится в заявлении" УДАРа".

 

Теги: #заявление #удар
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