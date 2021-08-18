Политика

13:16 18.08.2021

На внеочередной сессии Рады кадровые вопросы рассматривать невозможно – нардеп Кравчук

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На внеочередной сессии Рады кадровые вопросы рассматривать невозможно – нардеп Кравчук

Рассмотрение кадровых вопросов в августе на внеочередной сессии невозможно, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Процедура созыва внеочередной сессии немного сложнее, чем заседания. Просто так добавить вопрос нельзя. Необходимы или письмо президента, или 150 подписей народных депутатов. Ни подписей не собирают под этот (кадровый – ИФ) вопрос. И, насколько я знаю, такого письма от президента тоже нет", - сказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в среду, отвечая на вопрос, возможно ли увольнение на внеочередной сессии министра развития громад и территорий Алексея Чернышова.

По словам Кравчук, в таких случаях должен заседать и профильный комитет, а это довольно длительная процедура.

"Кроме того, если происходят какие-то увольнения в министерствах, то логично, чтобы сразу голосовалось назначение. Тем более, нет никаких разговоров об этом министерстве. То есть такое развитие событий в августе практически невозможно", - утверждает народный депутат.

Она  добавила, что "официального подтверждения нет относительно каких-то кадровых вопросов".

"И пока что я не видела никаких заявлений ни господина Чернышова, ни какой-то позиции со стороны Кабинета министров", - сказала Кравчук.

Ранее в соцсетях появились сообщения, в том числе народных депутатов, что на внеочередной сессии 23 августа, кроме рассмотрения вопросов "Крымской платформы" и Большого герба, собираются уволить Чернышова и назначить его главой Киевской городской государственной администрации.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередную сессию 23 августа в 16:00 по инициативе 156 народных депутатов, на которой рассмотрят обращение к ООН, ПАСЄ, парламентским ассамблеям международных организаций, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии России.

Президент Владимир Зеленский во вторник также обратился к Разумкову с инициативой созвать внеочередную сессию 23 августа для рассмотрения законопроекта № 5712 о Большой государственном гербе Украины.

Теги: #кадры #внеочередное_заседание
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