Политика

12:22 18.08.2021

Разумков созывает внеочередную сессию Рады 23 августа

1 мин читать
Разумков созывает внеочередную сессию Рады 23 августа

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа, сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний.

"На ней (сессии) будет рассматриваться проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации (№5775)", - написала Туний в Facebook в среду.

По ее словам, внеочередная сессия Верховной Рады начнется в 16.00, созывается по требованию 156 народных депутатов.

Теги: #разумков #внеочередное_заседание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:16 18.08.2021
На внеочередной сессии Рады кадровые вопросы рассматривать невозможно – нардеп Кравчук

На внеочередной сессии Рады кадровые вопросы рассматривать невозможно – нардеп Кравчук

13:50 17.08.2021
Разумков: Власть должна создать условия, чтобы никто не хотел уехать из Украины

Разумков: Власть должна создать условия, чтобы никто не хотел уехать из Украины

13:07 17.08.2021
Разумков – Данилову: в СНБО пока нет олигархов, и не хочется, чтобы они там появились

Разумков – Данилову: в СНБО пока нет олигархов, и не хочется, чтобы они там появились

19:32 15.08.2021
Разумков призвал к быстрому и объективному расследованию гибели мэра Павлова

Разумков призвал к быстрому и объективному расследованию гибели мэра Павлова

18:10 02.08.2021
Разумков подписал распоряжение о проведении торжественного заседания Рады 24 августа

Разумков подписал распоряжение о проведении торжественного заседания Рады 24 августа

15:43 30.07.2021
Разумков опроверг информацию о возможной отставке Ткаченко с поста министра культуры

Разумков опроверг информацию о возможной отставке Ткаченко с поста министра культуры

14:52 30.07.2021
Рада не планирует на "летних каникулах" принимать дополнительные постановления по "Северному потоку 2" - Разумков

Рада не планирует на "летних каникулах" принимать дополнительные постановления по "Северному потоку 2" - Разумков

13:08 30.07.2021
Разумков не поедет на заседание СНБО Украины в пятницу

Разумков не поедет на заседание СНБО Украины в пятницу

13:55 29.07.2021
Принять законопроект о большом гербе теоретически возможно в сентябре - Разумков

Принять законопроект о большом гербе теоретически возможно в сентябре - Разумков

17:47 28.07.2021
Разумков готов сразу же внести на рассмотрение Рады законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, как только появится текст

Разумков готов сразу же внести на рассмотрение Рады законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, как только появится текст

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии, ранен один боец ВСУ – ОТГ "Север"

Выборы на деоккупированных территориях Украины возможны только при обеспечении невмешательства в избирательный процесс - законопроект

Кличко: Сценарий, который сегодня отрабатывают на власти Киева, - опасный прецедент для всей страны

Наиболее вероятная дата выборов мэра Кривого Рога - 27 марта 2022 года, считают в "Слуге народа"

Киев направил в МИД РФ ноту с требованием прекратить противоправную практику отправки "гумконвоев" на Донбасс через неподконтрольный Киеву участок границы

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден и Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7 по Афганистану

Байден: США продолжат отстаивать основные права афганского народа

Две трети украинцев считают, что встреча Зеленского и Путина необходима для мирного урегулирования на Донбассе – соцопрос

Порошенко объявил в соцсетях патриотический флешмоб "Способны побеждать"

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии, ранен один боец ВСУ – ОТГ "Север"

В Верховную Раду проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Сила и честь" – соцопрос

Почти половина украинцев считает, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента Украины – опрос Центра Разумкова

Выборы на деоккупированных территориях Украины возможны только при обеспечении невмешательства в избирательный процесс - законопроект

Партия Меркель продолжает терять голоса избирателей - опрос

Трамп охарактеризовал вывод войск США из Афганистана как катастрофически некомпетентный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА