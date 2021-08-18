Политика

01:40 18.08.2021

Байден и Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7 по Афганистану

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Байден и Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7 по Афганистану

Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились об организации на следующей неделе виртуального саммита G7 для обсуждения темы Афганистана, сообщает Белый дом.

"Они обсудили необходимость в дальнейшем координировать действия союзников в том, что касается Афганистана. В частности, это касается того, каким образом мировое сообщество может предоставить дальнейшую гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим оказавшимся в сложной ситуации афганцам", - говорится в сообщении администрации США.

"Они договорились провести на следующей неделе виртуальную встречу G7, чтобы обсудить общую стратегию и общий подход", - отмечается в нем.

Теги: #g7 #сша #афганистан
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