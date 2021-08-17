Политика

14:39 17.08.2021

Две трети украинцев считают, что встреча Зеленского и Путина необходима для мирного урегулирования на Донбассе – соцопрос

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Две трети украинцев считают, что встреча Зеленского и Путина необходима для мирного урегулирования на Донбассе – соцопрос

66,9% украинцев считают, что для восстановления мира в Украине, возвращения Донбасса и налаживания добрососедских отношений с РФ президент Украины Владимир Зеленский должен провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины" Центра "Социальный мониторинг".

По данным исследования, презентованного в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник, на этот вопрос 33,2% респондентов ответили "безусловно, да", 33,7% - "скорее, да", 14,6% - "скорее, нет", 15,1% - "безусловно, нет".

На вопрос о том, должен ли президент Украины Владимир Зеленский ради возвращения Донбасса и восстановления мира в Украине провести личную встречу с руководителями самопровозглашенных т.н. Донецкой и Луганской "республик", 51,1% ответили, что да (25,6% - "безусловно, да", 25,5% - "скорее, да"), 39,3% респондентов не согласны с этим (14,7% -"скорее, нет", 24,6% - "безусловно нет"). Затруднились с ответом 9,6%.

52,8% считают, что в интересах Украины - выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе, а 38,1% выступают за то, чтобы отказаться от них. 9,1% затруднились с ответом.

33,4% опрошенных указали, что украинская власть поступила правильно, отказавшись от варианта одностороннего освобождения удерживаемых граждан Украины, когда руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик предложило освободить четырех удерживаемых украинок и передать их на линии соприкосновения представителю "Оппозиционной платформы - За жизнь" (14,9% - "безусловно, правильно", 18,5% - "скорее, правильно"). 53,1% ответили, что это неправильно (28% - "скорее, неправильно", 25,1% - "безусловно, неправильно"). Не ответили на вопрос 13,5%.

31,5% поддерживают предоставление неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины. 25,8% выступают за официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины, и их изоляцию от Украины. 21,7% поддерживают продолжение боевых действий, направленных на возобновление полного контроля Украины над этими территориями военным путем. Затруднился с ответом 21% респондентов.

44,9% сообщили, что поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе. 37,5% указали, что не поддержали бы это. 17,6% не ответили на этот вопрос.

Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3012 респондентов. Метод сбора информации - личное интервью по месту проживания респондента, стандартное отклонение - 1,1-1,9%.

Теги: #зеленский #опрос #донбасс #путин
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